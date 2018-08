Bitburg

Autofahrerin gerät auf Bürgersteig: Zwei Verletzte

07.08.2018, 19:01 Uhr | dpa

Zwei Fußgänger sind in Bitburg auf einem Gehweg von einem Auto erfasst und verletzt worden. Die 81-jährige Fahrerin des Wagens war am Dienstag aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Ein 18 Jahre alter Fußgänger, der Teil einer Gruppe junger Männer gewesen sei, sei durch den Aufprall in einen Vorgarten geschleudert und schwer verletzt worden. Ein zweiter 18-Jähriger sei von dem Wagen gestreift und leicht verletzt worden.