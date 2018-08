Aarhus

Lasersegler Buhl wahrt WM-Medaillenchancen

07.08.2018, 20:33 Uhr | dpa

Lasersegler Philipp Buhl hat seine Medaillenchancen bei der Weltmeisterschaft in der dänischen Bucht von Aarhus gewahrt. Der 28 Jahre alte Sonthofener segelte am Dienstag angriffslustig und taktisch klug und rückte mit den Rängen zwei und 16 auf Platz sechs vor. Vom australischen Spitzenreiter Matthew Wearn trennen den Weltranglisten-Zweiten vor den letzten beiden Wettfahrten bis zum doppelt gewerteten Medaillenrennen am Freitag 18 Zähler.

Es hätten noch weniger sein können, denn der Aktivensprecher des German Sailing Teams hatte sich nach seinem zweiten Rang in Rennen 7 auch für Rennen 8 bereits eine perfekte Startposition erobert. Dann aber wurde er von einem Konkurrenten regelwidrig behindert und musste aus der zweiten Reihe starten. Immerhin konnte Buhl aus Position 31 an der ersten Wendemarke dank furioser Aufholjagd noch Platz 16 im Ziel erreichen.

Buhls Aufgabe für die Rennen 9 und 10 am Mittwoch beschrieb sein Trainer Alex Schlonski so: "Philipp muss noch einmal zwei Top-Rennen fahren und den Abstand nach vorne minimieren. Dann ist für ihn im Finale alles drin."

Am Mittwoch steigen auch die bislang erfolgreich agierenden deutschen 49er-Segler nach ihrem Ruhetag wieder in die WM ein. Tim Fischer/Fabian Graf (Norddeutscher Regatta Verein/Verein Seglerhaus am Wannsee) und die Rio-Bronzemedaillen-Gewinner Erik Heil/Thomas Plößel (Norddeutscher Regatta Verein) starten als Dritte und Neunte aussichtsreich mit der Goldflotte in die Hauptrunde. Ihr Medaillenrennen ist für den 11. August angesetzt.