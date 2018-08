Braunschweig

Temperaturrekorde für in Bremen und Niedersachsen

07.08.2018, 20:51 Uhr | dpa

In Bremen und Niedersachsen sind am Dienstag die bisherigen Temperaturrekorde dieses Sommers gebrochen worden. In Bremen wurden 36,3 Grad gemessen, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg am Abend mitteilte. In Niedersachsen wurde der höchste Wert des Tages in Barsinghausen-Hohenbostel erreicht. Dort kletterte die Temperatur auf 37,9 Grad.

In Lingen wurden 37,8 Grad gemessen, in Wolfsburg 27,0 Grad, in Emden 35,2 Grad und in Cuxhaven 32,9 Grad. Am Mittwoch werde es nicht mehr ganz so heiß, sagte die Meteorologin. In den östlichen Landesteilen werden bis zu 34 Grad erwartet, in Richtung Ems maximal 28 Grad.

Der bisherige Hitzerekord für Niedersachsen in diesem Sommer lag den DWD-Experten zufolge bislang bei 37,8 Grad. Gemessen wurde der Wert am 26. Juli in Lingen. Die bislang höchste Temperatur in Niedersachsen überhaupt seit Beginn der Wetteraufzeichnungen lag nur knapp darüber: Am 9. August 1992 waren in Bergen und Faßberg 38,6 Grad gemessen worden.

Der Rekord für Bremen stammt wie der niedersächsische vom 9. August 1992, damals waren an der Weser 37,6 Grad gemessen worden. Die bisher höchste Temperatur dieses Sommers wurde bis zum Dienstag mit 35,2 Grad am 26. Juli in der Hansestadt gemessen.