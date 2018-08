Dorndorf

Müll auf Recyclinghof entzündet: Größere Rauchwolke

07.08.2018, 20:53 Uhr | dpa

Auf einem Recyclinghof in Dorndorf (Wartburgkreis) hat sich am Dienstag Müll entzündet. Nach Angaben der Landeseinsatzzentrale brannten 500 Quadratmeter in einer Halle. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer am Abend. Erste Schätzungen gehen von 500 000 Euro Sachschaden aus.

Es entstand eine starke Rauchwolke. Anwohner waren zeitweise aufgefordert, die Fenster geschlossen zu halten. Ein Hubschrauber war zur Beobachtung im Einsatz. Es wurde niemand verletzt. Dem Sender MDR Thüringen zufolge waren etwa 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.