Berlin

Über 34 000 Leichtathletik-Zuschauer bei erstem EM-Abend

07.08.2018, 21:06 Uhr | dpa

Das Olympiastadion ist am ersten Abend mit Entscheidungen bei der Leichtathletik-EM in Berlin zu gut 60 Prozent gefüllt gewesen. Nach offiziellen Angaben der Veranstalter kamen am Dienstagabend 34 882 Zuschauer in die Arena. "Wir sind für den ersten Tag zufrieden, sehen aber noch Luft nach oben", sagte Mediendirektor Claus Frömming auf Anfrage. "Im Vorverkauf war der Dienstagabend unser schlechtester Tag. Das zeigt, dass in Richtung Wochenende noch einiges zu erwarten ist." Bei der EM liegt die Kapazität des Olympiastadions aufgrund der Videowände bei 55 000 Besuchern.