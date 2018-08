Stuttgart

Fußball-Weltmeister Pavard schon am Mittwoch im VfB-Training

07.08.2018, 21:43 Uhr | dpa

Der umworbene Weltmeister Benjamin Pavard ist früher als geplant aus dem Urlaub zurückgekehrt und wird schon an diesem Mittwoch ins Training des VfB Stuttgart einsteigen. Ursprünglich war der Franzose erst am kommenden Montag beim schwäbischen Fußball-Bundesligisten erwartet worden. "Ein tolles Zeichen von Benji", sagte Stuttgarts Sportvorstand Michael Reschke auf der Webseite des Vereins am Dienstagabend.

Nach seiner starken WM mit Frankreich war Pavard zuletzt verstärkt mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München in Verbindung gebracht worden. Laut Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge wird der 22 Jahre alte Verteidiger allerdings nicht in diesem Sommer zum FC Bayern wechseln. 2019 kann Pavard die Schwaben dank einer Ausstiegsklausel für eine Ablösesumme in Höhe von 35 Millionen Euro verlassen.

"In Absprache mit Benji bitten wir um Verständnis dafür, dass er sich in den nächsten Tagen rein auf den Spiel- und Trainingsbetrieb konzentrieren möchte und keine öffentliche Auftritte absolvieren wird", sagte Reschke.