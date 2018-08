Lüneburg

Minister informiert zum Schuljahresstart über aktuelle Lage

08.08.2018, 00:48 Uhr | dpa

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will in Hannover zum Schuljahresstart über die aktuelle Situation informieren. Mit Schulbeginn am Donnerstag werden voraussichtlich wieder viele Gymnasiallehrer an Haupt-, Real-, Ober- und Grundschulen abgeordnet. Sie sollen verhindern, dass Unterricht ausfällt. Für das neue Schuljahr wurden zuletzt (Stand 28. Juni) Abordnungen im Umfang von 23 310 Unterrichtsstunden verfügt.

Am 2. August waren 1850 von 2000 ausgeschriebenen Lehrerstellen besetzt. Das Einstellungsverfahren läuft noch bis Ende August. "Je besser das Einstellungsverfahren läuft, desto größer ist die Chance, dass wir auch eine bessere Unterrichtsversorgung erreichen und somit weniger Abordnungen erforderlich sein werden", erklärte Tonne zuvor. Im Land Bremen treten 308 neue Lehrer ihren Dienst an, 50 Stellen blieben dort unbesetzt. Diese sollen vorübergehend durch Kooperationen und Vertretungen zwischen den Schulen gedeckt werden, formale Abordnungen gibt es laut der Senatorin für Bildung nicht.