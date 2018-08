Mainz

CDU geht in Klausur im Kloster

08.08.2018, 01:04 Uhr | dpa

Die CDU Rheinland-Pfalz geht ins Kloster: Bei einer Klausurtagung am Laacher See in der Osteifel nimmt sie heute die nächste Kommunal- und Europawahl in den Blick. Beide Abstimmungen sind am 26. Mai 2019 geplant. Auch die von der CDU angestoßene Debatte über eine allgemeine Dienstpflicht für junge Männer und Frauen soll ein Thema der Klausur sein.

Erwartet werden unter anderem der CSU-Vize und Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament, Manfred Weber, CDU-Landeschefin und Bundesagrarministerin Julia Klöckner sowie der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Christian Baldauf.

Die CDU will nach eigenen Worten zeigen, "dass Europa nicht nur ein Staatengebilde ist, sondern gelebte Nachbarschaft. Wir stehen für ein Europa der Kommunen mit Freiräumen für die Entscheider vor Ort." Rund 150 Christdemokraten sind laut einem Parteisprecher in Maria Laach eingeladen. Auf eine Klausur mit etwas weniger Teilnehmern folgt als Kleiner Parteitag der Landesparteiausschuss. Bereits zum elften Mal diskutiert die CDU Rheinland-Pfalz am Laacher See über ihre Ziele.