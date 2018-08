Erfurt

Lehrerverband informiert über Personalsituation an Schulen

08.08.2018, 01:08 Uhr | dpa

Wenige Tage vor dem Schuljahresbeginn legt Thüringens Lehrerverband heute in Erfurt eine Untersuchung zur Personalsituation an den Schulen vor. Seit Jahren wird in Thüringen über Lehrermangel, Unterrichtsausfall und fehlende Noten in einzelnen Fächern auf den Zeugnissen der Kinder diskutiert. Thüringens Landesregierung versucht mit Neueinstellungen, der Wiedereinführung von Verbeamtungen und Quereinsteigern gegenzusteuern. Zum Ende des vergangenen Schuljahres gab es nach Angaben des Bildungsministeriums 17 327 Lehrer in Thüringen.