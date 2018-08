Sangerhausen

Prozess um verbrühten Rentner in Pflegeheim beginnt

08.08.2018, 01:22 Uhr | dpa

Nach dem Tod eines 79-jährigen Heimbewohners, der in der Badewanne verbrüht worden war, muss sich ab heute eine Pflegerin vor dem Amtsgericht in Sangershausen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau fahrlässige Tötung durch Unterlassen vor, wie ein Sprecher sagte. Als Pflegerin soll sie 2017 beim Baden des Heimbewohners versäumt haben, die Wassertemperatur in der Wanne vorschriftsgemäß per Thermometer und Hand zu prüfen. Der gelähmte Mann starb wenige Tage später an seinen schweren Verletzungen in einer Spezialklinik für Brandverletzte.

Todesursache war laut Obduktion Verbrühen. Der urspüngliche Prozessbeginn war vor Monaten verschoben worden, weil die Angeklagte krank und nicht verhandlungsfähig war. Das Amtsgericht Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) hat Verhandlungstermine bis zum 4. September anberaumt, wie eine Sprecherin sagte.