Augsburg

Augsburg nimmt sich frei und feiert den Frieden

08.08.2018, 01:28 Uhr | dpa

So etwas gibt es sonst in Deutschland nirgends: Wegen des einmaligen Friedens-Feiertages bleiben heute wieder alle Geschäfte, Büros und Fabriken in Augsburg geschlossen. Als Höhepunkt ist auf dem Rathausplatz wieder die große Friedenstafel unter freiem Himmel geplant. Hunderte Bürger nehmen dabei gemeinsam an den Tischen Platz und teilen die von zu Hause mitgebrachten Lebensmittel.

Die Augsburger haben wegen ihres "Hohen Friedensfestes" die meisten Feiertage in der Bundesrepublik. In Vororten wie Friedberg oder Gersthofen freuen sich Geschäftsleute über die geschlossenen Läden in Bayerns drittgrößter Stadt. Denn viele Augsburger nutzen den Feiertag für einen Shopping-Ausflug ins Umland.

Der Feiertag geht zurück auf das Jahr 1650. Damals hatten die Protestanten in Augsburg erstmals ihre im Augsburger Religionsfrieden (1555) formulierte und im Westfälischen Frieden (1648) errungene Gleichberechtigung mit der katholischen Kirche gefeiert. Seit 1950 ist das Hohe Friedensfest der schwäbischen Stadt ein staatlich festgelegter Feiertag.