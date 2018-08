Mirow

200. Todestag von englischer Königin aus Mirow: Sondermünze

08.08.2018, 01:30 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommern und die Region Mecklenburg-Strelitz erinnern mit einer Sondermünze und einem Festempfang an den 200. Todestag der englischen Königin Sophie Charlotte (1744-1818) im Jahr 2018. Die Monarchin stammte aus dem Hause Mecklenburg-Strelitz und stand 57 Jahre an der Spitze von Großbritannien und Irland, wie eine Sprecherin der Wirtschaftsfördergesellschaft des Kreises Mecklenburgische Seenplatte im Vorfeld erklärte. Die streng limitierten Gedenkmünzen in Gold und Silber werden am Mittwoch im ehemaligen Kavaliershaus in Mirow vorgestellt.

Die Gemahlin von Georg III. stammte aus Mirow und hatte Historikern zufolge den größten Einfluss, den ein Mitglied des großherzoglichen Hauses Mecklenburg-Strelitz je in Europa bekam. Nach ihr benannten Auswanderer Orte in den Vereinigten Staaten. Die Strelitzie - eine Paradiesvogelblume, die königliche Gärtner aus Afrika nach Europa einführten und die in Neustrelitz damals blühte - wurde nach der Herkunft der Königin benannt.

Sophie Charlotte starb am 17. November 1818 in Kew Palace in England, deshalb soll es im Herbst einen Festempfang geben. Sie wird zu den Begründern des heutigen englischen Königshauses gezählt.