Prozess um Missbrauchsvorwurf bei Bundeswehr: Urteil naht

08.08.2018, 02:17 Uhr | dpa

Vor dem Landgericht Gera wird heute im Prozess gegen einen Unteroffizier der Bundeswehr ein Urteil erwartet. Die Anklage wirft dem 31 Jahre alten Oberfeldwebel vor, sich an einer Rekrutin vergangen zu haben. Er soll sich im Jahr 2015 in der Pionierkaserne Gera-Hain zu der jungen Frau ins Bett gelegt und sie unsittlich berührt haben. Als sie sich wehrte, soll er sie festgehalten haben. Erst nach erheblicher Gegenwehr soll es der Rekrutin gelungen sein, sich zu befreien. Der Ausbilder der Frau hatte zu Prozessbeginn erklärt, er könne sich an ein solches Geschehen nicht erinnern.