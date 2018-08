Ursberg

Letzte Kabinettssitzung vor der Sommerpause

08.08.2018, 02:19 Uhr | dpa

Das Kabinett kommt morgen zu seiner letzen Sitzung vor der Sommerpause zusammen - beim Dominikus-Ringeisen-Werk, einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen im schwäbischen Ursberg. Der Ministerrat will sich dort vor allem mit den Themen "Leben mit Behinderung" und Inklusion befassen - und bestehende Programme und Initiativen aufstocken und erweitern. Auch die Behindertenbeauftragte der Staatsregierung, Irmgard Badura, nimmt deshalb an der Sitzung teil. Über die Ergebnisse wollen anschließend Ministerpräsident Markus Söder und Sozialministerin Kerstin Schreyer (beide CSU) informieren - bevor das Kabinett in eine kurze Sommerpause geht: Die nächste Sitzung ist planmäßig am 4. September, knapp sechs Wochen vor der Landtagswahl.

Zudem will das Kabinett über Hilfen für Landwirte entscheiden, die nach der Dürre der vergangenen Wochen Ernteausfälle befürchten. Söder hatte am Dienstag erneut Zusagen gemacht, ohne jedoch konkret zu werden. "Bayern lässt seine Landwirte nicht allein", betonte Söder.