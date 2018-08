Frankfurt am Main

Mann soll Kokain-Kartell unterstützt haben: Prozessbeginn

08.08.2018, 02:35 Uhr | dpa

Das Land- und Amtsgericht in Frankfurt am Main. Foto: Arne Dedert/Archiv (Quelle: dpa)

Er soll ein international agierendes Drogen-Kartell bei millionenschweren Kokaingeschäften unterstützt haben. Nun steht ein 40 Jahre alter Mann vom heutigen Mittwoch an vor dem Landgericht Frankfurt. Er soll dem Kartell seit März 2012 beim Verkauf von Teilen aus einer Lieferung von knapp 950 Kilogramm Kokain behilflich gewesen sein. Vorgeworfen wird ihm, Kokain-Kuriere gesteuert, Geld von Käufern entgegengenommen und es über sein Bankkonto an die Hinterleute weitergeleitet zu haben. Ein Kilogramm kostete laut Anklage zwischen 30 000 und 32 000 Euro. In dem Prozess sind bislang 25 Verhandlungstage bis Mitte Januar kommenden Jahres angesetzt.