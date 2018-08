Erfurt

Prozess beginnt: Versuchter Mord beim Raub eines Autos?

08.08.2018, 03:12 Uhr | dpa

Zwei junge Frauen sollen im Februar 2018 versucht haben, mit hoher krimineller Energie ein Auto in Erfurt zu rauben - ab heute müssen sie sich nun vor dem Landgericht Erfurt verantworten. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Erfurt wollten die Frauen den Besitzer des Autos zunächst bewusstlos machen, indem sie ihm ein Getränk mit einem Antidepressivum darin reichten. Nachdem dies fehlgeschlagen sein soll, habe eine der beiden heute 19 Jahre alten Angeklagten dem Autobesitzer mit einem Klappmesser in den Rücken gestochen. Die Frauen müssen sich deshalb nun unter anderem wegen versuchten Mordes verantworten. Eine der beiden Angeklagten war erst vor wenigen Tagen vom Amtsgericht Erfurt wegen eines ähnlichen Vorwurfs zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt worden. Dieses Urteil ist bereits rechtskräftig. Die Frau war nach Überzeugung des Gerichts schon im Dezember 2017 am Raub eines Autos beteiligt. Damals hatte sie sich mit einer anderen Freundin zunächst mit Pfefferspray, Haarspray und Messern bewaffnet.