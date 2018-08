Mainz

Neuer Landtag: Schnelle und sichere Verbindung ans Netz

08.08.2018, 05:48 Uhr | dpa

Nach der Sanierung des Landtagsgebäudes werden die rheinland-pfälzischen Abgeordneten künftig mit der aktuellsten Technik auf das Internet zugreifen können. Es sei vorgesehen, den Landtag bei Abschluss der Arbeiten im Jahr 2020 über Lichtwellenleiter (LWL) zur optischen Signalübertragung an das vorhandene Glasfasernetz anzuschließen, teilte ein Sprecher der Landtagsverwaltung mit. Die Parlamentarier können dann direkt auf das rlp-Netz zugreifen, dem auf hohe Sicherheitsstandards ausgelegten Netz für die Datenkommunikation der Landesverwaltung.

Der Landtag Rheinland-Pfalz befindet sich im historischen Deutschhaus, das im 18. Jahrhundert gebaut wurde. Nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude 1950/51 in kurzer Zeit wiederhergerichtet. In den vergangenen Jahren wurde immer deutlicher, dass das Deutschhaus die Anforderungen an Brandschutz, Barrierefreiheit oder Haustechnik nicht mehr erfüllt. Deswegen beschloss der Landtag eine umfassende Sanierung, die Ende 2015 begann. Das Parlament tagt für die Dauer der Arbeiten in der Steinhalle des Landesmuseums.