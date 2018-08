Dierfeld

Sieben Gemeinden erheben keine Grundsteuer

08.08.2018, 05:54 Uhr | dpa

In Rheinland-Pfalz gibt es bundesweit die meisten Gemeinden ohne Grundsteuer: Von den zwölf Kommunen mit null Grundsteuer liegen sieben in Rheinland-Pfalz. Dies geht aus einer am Mittwoch veröffentlichen Studie der Unternehmensberatung Ernst & Young zur Entwicklung der Hebesätze hervor. In den sieben Gemeinden müssen Hausbesitzer keine Grundsteuer für ihre Grundstücke und Gebäude zahlen. Das kommt auch den Mietern zugute, da die Grundsteuer oft auf sie umgelegt wird.

Allerdings gibt es in Rheinland-Pfalz auch die Gemeinde mit der bundesweit zweithöchsten Grundsteuer: Dierfeld (Kreis Bernkastel-Wittlich), die mit aktuell neun Einwohnern kleinste Gemeinde in Rheinland-Pfalz, hat einen Hebesatz von 900. Die Kommune nutze so ihre begrenzten Möglichkeiten für eigene Steuereinnahmen, hieß es zur Begründung in der Ortsverwaltung.

Im Durchschnitt liegt die Grundsteuer der rheinland-pfälzischen Kommunen bei 381, das ist der sechste Platz der Flächenländer. Zwischen 2012 und 2017 stieg der Satz um neun Prozent, das ist die fünfthöchste Anhebung der Flächenländer. Fast neun von zehn Gemeinden erhöhten in diesem Zeitraum ihren Satz.

Bei der Gewerbesteuer liegt der Satz im Schnitt bei 373, das bedeutet Platz sechs unter den 13 Flächenländern. Der Zuwachs seit 2012 wurde mit vier Prozent ermittelt.