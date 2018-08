Dresden

Moritzburg Festival erwartet Musiker aus aller Welt

08.08.2018, 06:01 Uhr | dpa

Das Moritzburg Festival erwartet von diesem Samstag an Kammermusiker aus aller Welt. Bis 26. August sind 22 Auftritte geplant. Zwei davon gibt es bereits vor dem Eröffnungskonzert, das Samstag in der Gläsernen VW-Manufaktur in Dresden stattfindet. Am Donnerstag spielen die jungen Musiker der festivaleigenen Orchesterakademie in einer Halle der Elbe Flugzeugwerke in Dresden. Am Freitag folgt ein Konzert im König Albert Theater in Bad Elster. Als "Composer in Residence" können die Zuschauer den japanischen Komponisten Dai Fujikura kennenlernen. Auch ein musikalisches Picknick im Grünen wird geboten.