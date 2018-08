Marienberg

Betrunkener am Steuer: Kleintransporter überschlägt sich

08.08.2018, 07:11 Uhr | dpa

Ein Betrunkener hat sich mit seinem Kleintransporter in Marienberg (Erzgebirgskreis) überschlagen. Der Fahrer wurde dabei schwer, sein Beifahrer leicht verletzt. Wie ein Polizeisprecher sagte, war der 42-Jährige am frühen Mittwochmorgen mit seinem Fahrzeug in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Kleintransporter blieb auf dem Dach liegen. Der Mann hatte 1,28 Promille Alkohol im Blut. Die Bundesstraße musste für zwei Stunden gesperrt werden.