Eschenbach in der Oberpfalz

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Reh schwer verletzt

08.08.2018, 07:26 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß mit einem Reh ist ein Motorradfahrer in der Oberpfalz schwer verletzt worden. Der 21-Jährige war am Dienstagabend mit seiner Maschine in der Nähe von Eschenbach (Kreis Neustadt an der Waldnaab) unterwegs, als das Tier plötzlich über die Fahrbahn lief, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer wurde nach dem Zusammenprall in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh überlebte den Unfall nicht.