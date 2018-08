Dolgen am See

Schwerverletzte bei Autounfällen in Mecklenburg-Vorpommern

08.08.2018, 07:36 Uhr | dpa

Bei Autounfällen in Mecklenburg-Vorpommern sind insgesamt drei Menschen verletzt worden. Am späten Dienstagabend kam es auf der B 111 nahe Mölschow (Vorpommern-Greifswald) zu einem Auffahrunfall, wie die Polizei mitteilte. Ein 69 Jahre alter Autofahrer habe den vor ihm fahrenden Traktor zu spät bemerkt und sei aufgefahren. Laut Polizeiangaben wurde er schwer verletzt. Sein 14 Jahre alter Beifahrer sei leicht verletzt worden. In Striesdorf (Landkreis Rostock) kam am frühen Mittwochmorgen eine Frau mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Die Rettungskräfte mussten das Autodach aufschneiden, um die Frau aus dem Wrack bergen zu können, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Frau sei mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht worden.