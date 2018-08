Offenbach am Main

Nach Unwettern: Weiter Starkregen, Gewitter und Sturmböen

08.08.2018, 08:31 Uhr | dpa

Nach den schweren Gewittern der vergangenen Nacht soll es auch am Mittwoch wieder vielerorts in Hessen regnen, donnern und stürmen. Vor allem am Nachmittag steige die Wahrscheinlichkeit für Gewitter und Starkregen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Außerdem könne es zu Sturmböen von bis zu achtzig Kilometern pro Stunde kommen.

Mit Temperaturen zwischen 28 und 31 Grad wird es etwas weniger heiß. Bis Freitag werde es noch weiter abkühlen, bevor es am Wochenende wieder wärmer werde, sagte der DWD-Sprecher.