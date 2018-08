Saarbrücken

Gewitter bringen Abkühlung: Starkregen und Hagel möglich

08.08.2018, 08:54 Uhr | dpa

Nach der Hitze der vergangenen Tage bringen Gewitter und Regen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland nach und nach Abkühlung. Teilweise kann es auch zu Starkregen und Hagel kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 26 und 32 Grad, am wärmsten wird es am Oberrhein, vergleichsweise kühl dagegen in der Eifel. Blitz, Donner und teilweise auch Sturmböen und Starkregen sagen die Meteorologen zudem für die Nacht auf Donnerstag voraus. Das unbeständige Wetter hält demnach auch Donnerstag an, bevor sich dann für Freitag bei 19 bis 25 Grad ein richtig schöner Sommertag ankündigt.