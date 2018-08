Eisenach

Feuerwehr entdeckt nach Löschen Drogen in Wohnung

08.08.2018, 09:00 Uhr | dpa

Beim Löschen eines Brandes auf einem Balkon in Eisenach hat die Feuerwehr Drogen in der Wohnung eines Mannes gefunden. Zeugen bemerkten am Dienstag, dass auf dem Balkon des 37-Jährigen ein Blumentopf brannte. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, waren darin mehrere Zigarettenstummel. In der Wohnung entdeckten die Feuerwehrleute auf einem Tisch Amphetamin. Die Polizei stellte die Drogen später sicher. Gegen den 37 Jahre alten Bewohner wird nun ermittelt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Schadenshöhe blieb unklar.