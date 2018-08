Unfälle

Kind bis zur Brust im Morast versunken

08.08.2018, 09:10 Uhr | dpa

Ein Junge ist in Kirchdorf (Landkreis Aurich) bis zur Brust im sumpfartigen Morast versunken. Der 10-Jährige rannte am späten Dienstagabend auf einer Wiese einem Ball hinterher und versank mittendrin plötzlich etwa 1,20 Meter im Schlamm, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Da die Oberfläche trocken schien und begrünt war, habe der Junge den Untergrund für stabil gehalten. "An dieser Stelle war der Boden aber eher wie eine Art schlammiger Gartenteich", erklärte ein Feuerwehrsprecher weiter. Einsatzkräfte hätten das Kind mit Schaufeln und bloßen Händen wieder ausgraben müssen. Laut Angaben der Feuerwehr blieb der Junge unversehrt.