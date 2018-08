Kiel

Stürmer Aaron Seydel kehrt zu Holstein Kiel zurück

08.08.2018, 10:34 Uhr | dpa

Aaron Seydel (17, Angriff) steht in der Opelarena. Foto: Andreas Arnold/Archiv (Quelle: dpa)

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel leiht Aaron Seydel für ein weiteres Jahr vom Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 aus. Das teilte der Verein aus Schleswig-Holstein am Mittwoch mit. Der 22 Jahre alte Offensiv-Allrounder war bereits in der vergangenen Saison ausgeliehen worden. Im zurückliegenden Spieljahr bestritt er 25 Spiele für die Kieler und erzielte dabei zwei Tore. Der gebürtige Mainzer hat zwei Länderspiele in der U21-Auswahl bestritten. "Das ist ein tolles Gefühl, nach Kiel zurückzukehren", sagte Seydel.

"Eine erneute Leihe nach Kiel macht absolut Sinn", sagte der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder. "Bei der Kaderdichte in unserem Sturm wäre es für Aaron schwierig, hier in Mainz auf die für seine weitere Entwicklung benötigten Spielminuten auf höchstem Niveau zu kommen."