Zerf

Durch Hitze Selbstentzündung von Granaten möglich

08.08.2018, 10:36 Uhr | dpa

Durch die anhaltende Hitze und Trockenheit kann sich phosphorhaltige Weltkriegsmunition im Erdboden selbst entzünden: Im Laufe der vergangenen Woche habe es drei derartige Fälle in Rheinland-Pfalz gegeben, sagte der stellvertretende Leiter des rheinland-pfälzischen Kampfmittelräumdienstes, Frank Bender, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. So habe sich bei Niedrigwasser eine frei gespülte Phosphorgranate am Rheinufer bei Braubach selbst entzündet. Zwei weitere kleine Brände habe es nahe Kaisersesch (Kreis Cochem-Zell) und bei Zerf (Kreis Trier-Saarburg) gegeben. Verletzt wurde niemand.

Es komme zu einem Brand, wenn die Hülle der Granate durchgerostet sei und austretender Phosphor mit dem Sauerstoff in der Luft in Kontakt komme, sagte Bender. Normalerweise sei der Erdboden immer leicht feucht, sodass nichts passiere. "Durch die lange Trockenheit ist die Feuchtigkeit weg, dann kann die Luft mit dem Phosphor reagieren." Die Granate am Rheinufer lag zuvor unter Wasser.

"In allen Fällen hat es nur gekokelt", berichtete Bender. Bei einem Verdachtsfall sollte man nicht in den Qualm gehen, sondern die Ordnungsbehörden verständigen, sagte Bender. Bei dem Brand am Dienstag bei Zerf hatte sich das Feuer ein bis zwei Quadratmeter ausgebreitet. Nach dem Löschen hatte der Kampfmittelräumdienst die Hülle der Granate abtransportiert.