Leipzig

Starke Gewitter und Starkregen: Freitag wird es kühler

08.08.2018, 10:46 Uhr | dpa

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen die Menschen bei feuchtheißer Luft weiter schwitzen. In Thüringen und Sachsen besteht am Mittwoch zudem die Gefahr von starken Gewittern, im Freistaat am frühen Abend sogar mit Starkregen und Niederschlägen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte. Die Tageshöchsttemperaturen können in Sachsen und Sachsen-Anhalt auf bis zu 38 Grad ansteigen, in Thüringen werden maximal 35 Grad erwartet. "Durch die schwülheiße Luft fühlt sich die Temperatur aber noch unangenehmer an", sagte der Meteorologe Jens Oehmichen.

Am Donnerstag bleibt die Gefahr von örtlichen Gewittern bei hohen Temperaturen bestehen. "Erst am Freitag kühlt es sich deutlich ab", betonte Oehmichen. Dann sinken die Temperaturen auf deutlich unter 30 Grad.