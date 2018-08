Unterbreizbach

Nackter will im Supermarkt einkaufen

08.08.2018, 11:56 Uhr | dpa

Vielleicht suchte er Abkühlung zwischen den Kühlregalen: Komplett textilfrei hat ein Mann in Unterbreizbach (Wartburgkreis) seinen Einkauf erledigen wollen. Der 50-jährige Nackedei sei in einem Supermarkt im Ortsteil Sünna unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Verkäuferinnen sollen den Mann dann mit dem Hinweis, dass derartige Freizügigkeit nicht gestattet sei, aus dem Geschäft geschickt haben. Als die Polizei den Mann in seinem Auto einholte, soll sich dieser schnell eine Unterhose angezogen haben. Er habe lediglich etwas zu trinken kaufen wollen, gab der Mann an. Eine Anzeige gegen ihn wurde nicht erstattet - er war zu dem Zeitpunkt der einzige Kunde im Supermarkt.