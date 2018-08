Bremen

Lemke über Rehhagel: "Otto würde es heute schwer haben"

08.08.2018, 11:56 Uhr | dpa

Bremens langjähriger Manager Willi Lemke glaubt nicht, dass Otto Rehhagel in der heutigen Zeit als Trainer die gleichen Erfolge feiern würde wie zu seiner Zeit in den Achtziger und Neunziger Jahren. "Ein Otto Rehhagel würde es heute schwer haben. Der Einfluss der Sponsoren, der Medien und der Fans ist groß, da bist du weg vom Fenster, wenn der Erfolg ausbleibt", sagte Lemke im Interview des "Weser Kurier" (Mittwoch) über Rehhagel, der an diesem Donnerstag 80 Jahre alt wird.

Lemke und Rehhagel arbeiteten bei Werder 14 Jahre lang zusammen, in der Zeit gewannen die Bremer zwei Mal die deutsche Meisterschaft, zwei Mal den DFB-Pokal und 1992 auch den Europapokal der Pokalsieger. 1995 wechselte Rehhagel dann zum Bremer Erzrivalen Bayern München, wurde dort aber bereits am Ende der Saison wieder entlassen.

"Der Wechsel war meines Erachtens sein größter Fehler", sagte Lemke. "Ich hatte ja immer gehofft, dass er nach der Werder-Ära Bundestrainer wird, das wäre nicht nur für den deutschen Fußball gut gewesen, sondern auch für Otto Rehhagel", sagte Lemke. Doch als Nationaltrainer arbeitete Rehhagel nur in Griechenland und gewann 2004 in Portugal sensationell den EM-Titel.