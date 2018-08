Hannover

Weiterhin viele antisemitische Straftaten in Niedersachsen

08.08.2018, 12:02 Uhr | dpa

In Niedersachsen werden weiterhin viele antijüdische Straftaten verübt. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden 41 entsprechende Delikte gemeldet. Wie aus einer am Mittwoch bekannt gewordenen Antwort der Bundesregierung auf die quartalsweise Abfrage der Linken-Abgeordneten Petra Pau hervorgeht, sind dies etwas weniger als im ersten Halbjahr 2017 (48) und etwas mehr als im zweiten Halbjahr 2017 (34).

Bundesweit ist die Zahl antijüdischer Delikte im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um von 362 auf 401 gestiegen. Die Zahlen sind vorläufig, weil noch Taten nachgemeldet werden könnten. Die mit Abstand meisten antisemitischen Straftaten registrierte im laufenden Jahr bislang Berlin (80), gefolgt von Bayern (43). Die meisten antijüdischen Straftaten wurden demzufolge von Tätern mit rechter Gesinnung verübt.