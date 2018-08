Pforzheim

Ex-Partner nach Messerattacke auf 23-Jährige festgenommen

08.08.2018, 12:15 Uhr | dpa

Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke auf eine junge Frau in Pforzheim hat die Polizei deren Ex-Freund festgenommen. Der Mann habe sich bisher aber noch nicht zu den Vorwürfen geäußert, wie die Ermittlungsbehörden am Mittwoch mitteilten. Demnach soll der 27-Jährige die von ihm getrennt lebende 23-Jährige am Montagabend im Beisein der gemeinsamen eineinhalbjährigen Tochter lebensgefährlich an Hals und Händen verletzt haben. Er war zunächst unerkannt geflüchtet.

Die Frau, die außer Lebensgefahr ist, konnte inzwischen befragt werden. Dabei habe sie bestätigt, dass der Ex-Partner sie niedergestochen habe. Der Mann wurde in der Nacht zum Mittwoch in einer Stuttgarter Asylunterkunft ausfindig gemacht. Das Opfer und der Verdächtige sind Asylsuchende.