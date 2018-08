Altena

Polizei ermittelt nach Serie von Waldbränden bei Altena

08.08.2018, 12:16 Uhr | dpa

Nach einer Serie von Waldbränden in Altena im Sauerland schließt die Polizei Brandstiftung nicht mehr aus. "Wir ermitteln in alle Richtungen. Aber fünf Brände in so kurzer Zeit sind auch in dieser Hitze- und Dürrephase doch etwas viel", sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch der dpa. Konkrete Hinweise gebe es aber noch nicht. Zuvor hatte die "Westfalenpost" berichtet.

Auch im westlichen Münsterland ist die Polizei auf der Suche nach einem Brandstifter. In Vreden waren Ende Juli zwei Ställe, Hunderte Strohballen, ein Auto mitsamt Carport und eine landwirtschaftliche Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Mehrere Rinder und Pferde starben.