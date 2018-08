Wiesbaden

Planungen der Hessenkassen-Kommunen gehen voran

08.08.2018, 13:38 Uhr | dpa

Am Entschuldungsprogramm Hessenkasse nehmen mittlerweile 178 Kommunen im Land teil. Alle diese Städte, Gemeinden und Landkreise erhielten in Kürze die Bewilligungsbescheide zur Teilnahme an dem Programm, kündigten Finanzminister Thomas Schäfer und Innenminister Peter Beuth (beide CDU) am Mittwoch in Wiesbaden an. Die Bewilligungsbescheide gelten praktisch als Eintrittskarte in die Hessenkasse und legen für jede dieser Kommunen fest, wie viele Euro ihrer Kassenkredite die Hessenkasse übernimmt. Zugleich werde geregelt, wie viel und wie lange die Kommune Eigenbeiträge in dem Programm leiten müssen.

Mit der Hessenkasse will das Land finanzschwachen Kommunen beim Abbau ihrer Dispokredite unter die Arme greifen. Dafür sollen rund fünf Milliarden Euro kommunaler Kassenkredite abgelöst und dann deren Abbau organisiert werden. Damit die Städte, Gemeinden und Landkreise nicht leer ausgehen, die trotz knapper Kassen gut gehaushaltet und keine Kassenkredite genutzt haben, wurde als Bestandteil der Hessenkasse ein Investitionsprogramm mit einem Umfang von rund 690 Millionen Euro aufgelegt. Das Gesetz zur Hessenkasse war Ende April im Hessischen Landtag beschlossen worden.

Die beiden Landesminister übergaben in Wiesbaden die ersten 30 Bescheide an Landräte und Bürgermeister aus dem Hochtaunuskreis, dem Landkreis Limburg-Weilburg, dem Main-Taunus-Kreis und dem Rheingau-Taunus-Kreis. Mit der Hessenkasse ermögliche das Land den Kommunen einen nachhaltigen Ausstieg aus der Schuldenspirale, betonten Schäfer und Beuth. Denn gleichzeitig zur Konsolidierung der Haushalte werde sichergestellt, dass es eine Verschuldungspraxis aufgrund von Kassenkrediten zukünftig nicht mehr geben werde.