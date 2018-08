Offenbach am Main

Gewitter bringen Abkühlung - aber auch Böen und Starkregen

08.08.2018, 13:49 Uhr | dpa

Weitere heftige Gewitter werden über Hessen hinwegfegen, bevor sich die ersehnte Abkühlung breit machen kann: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach sagte am Mittwoch schwül-heißes Wetter für diesen Donnerstag voraus, vor allem ab dem Nachmittag soll es kräftig blitzen und donnern. Auch Starkregen und Orkanböen sind demnach möglich. Die Temperaturen steigen noch einmal auf 28 bis 33 Grad. Schon in der Nacht auf Freitag gibt es dann bei 9 bis 16 Grad Gelegenheit zum Durchlüften. Tagsüber ist es heiter bis wolkig und wird nicht mehr wärmer als 26 Grad.

Eine ähnlich langanhaltende Hitzewelle wie zuletzt erwartet der DWD in diesem Jahr nicht mehr. Zwar werde es punktuell noch über 30 Grad heiß werden, sagte DWD-Meteorologe Jens Winninghoff. "Ich gehe aber nicht mehr von Werten über 35 Grad aus".