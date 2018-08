Dresden

Gewerkschaft rechnet mit Lehrermangel an sächsischen Schulen

08.08.2018, 14:04 Uhr | dpa

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) rechnet mit einem Lehrermangel im neuen Schuljahr. Eine grundsätzliche Entspannung werde und könne es nicht geben, weil personalpolitische Fehler früherer Jahre nicht so schnell auszugleichen sind, sagte GEW-Chefin Uschi Kruse am Mittwoch in Dresden: "Das Kultusministerium wird nicht zaubern können." Kruse erwartet, dass Lehrerstellen unbesetzt bleiben. Besondere Probleme sieht sie bei Förderschulen und Oberschulen, die wenigsten bei Gymnasien. Das Kultusministerium stellt am Donnerstag seine Zahlen zum neuen Schuljahr vor.