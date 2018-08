Römhild

Wespenstich kostet mehr als 35 000 Euro

08.08.2018, 14:07 Uhr | dpa

Nicht nur die Begegnung zwischen Wildschweinen und Autofahrern kann gefährlich werden - eine winzige Wespe ist nun in Römhild (Landkreis Hildburghausen) einem Autofahrer zum Verhängnis geworden. Weil ihn das Insekt während der Fahrt in die Hand stach, ist der 22-Jährige mit seinem Wagen gegen ein Ortsschild geprallt. Außer dem Stich habe der Mann nach Polizeiangaben vom Mittwoch keine weiteren Verletzungen erlitten. Allerdings belaufe sich der bei dem Unfall am Sonntag entstandene Sachschaden auf mehr als 35 000 Euro.