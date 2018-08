Themar

Maier: Geschäftsmodell hinter Neonazi-Konzerten aushöhlen

08.08.2018, 14:11 Uhr | dpa

Im Kampf gegen Rechtsrock-Konzerte in Thüringen will Innenminister Georg Maier (SPD) auf strenge Auflagen und ein hartes Durchgreifen der Polizei setzen. Man wolle die "Taktik der kleinen Nadelstiche wählen", sagte Maier der Zeitung "Freies Wort" (Mittwoch). Ziel sei es, das Geschäftsmodell auszuhöhlen, das hinter solchen Veranstaltungen stecke. "Und polizeilich werden wir null Toleranz walten lassen, wenn es zu Gesetzesverstößen kommt", sagte Maier der Zeitung in einem Interview. Im Vorfeld eines Neonazi-Festivals im Juni im südthüringischen Themar war der Versuch gescheitert, die Veranstaltung aus Naturschutzgründen zu verbieten.

Bei dem Konzert waren zeitweise rund 2300 Besucher auf dem Festivalgelände. Ein Jahr zuvor waren rund 6000 Neonazis aus ganz Europa zu dem Festival nach Themar gekommen - es galt als das größte seiner Art bundesweit.