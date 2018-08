Kiel

Jordanien: Günther beeindruckt von Bedingungen für Soldaten

08.08.2018, 15:35 Uhr | dpa

Ministerpräsident Daniel Günther hat bei seinem Besuch der Bundeswehrsoldaten aus Schleswig-Holstein in Jordanien positive Eindrücke von den Einsatzbedingungen gewonnen. Das Lager sei hervorragend gewappnet für den Einsatz auch unter den klimatisch schwierigen Bedingungen, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch. Er habe auch einen ausgesprochen guten Eindruck davon gewonnen, wie gut die Ausbildung der Soldaten sei. Es sei ihm sehr wichtig gewesen, die Soldaten aus Schleswig-Holstein auch persönlich zu besuchen bei ihrem schweren Einsatz. Sie seien bestens präpariert.

In Jordanien sind "Tornados" aus Jagel stationiert. Sie starten von dort zu Aufklärungsflügen im Kampf gegen die Terrororganisation IS. Sein Eindruck sei auch, dass die Soldaten mit der Situation zufrieden sind, inklusive der Verpflegung. Die Bedingungen seien rundherum optimal für diesen Einsatz. Allerdings sei die Situation momentan etwas ungewiss, da die Soldaten nicht wüssten, ob ihr Mandat über den 31. Oktober hinaus fortbestehen wird. Darüber muss der Bundestag entscheiden.

Nach seinem Eindruck sei die Aufgabe für die Bundeswehr noch nicht erledigt, sagte Günther. Zwar sei der IS nur noch an sehr wenigen Orten präsent. Es gebe aber noch weitere Aufgaben, zum Beispiel bei der Ausbildung. Günther hatte bei seinem zweitägigen Besuch mit den deutschen Soldaten in Jordanien Gespräche geführt und ihnen Würstchen sowie Bier aus Schleswig-Holstein mitgebracht.