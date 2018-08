Hamburg

Junge Frau in Hamburg-Hamm getötet

08.08.2018, 15:41 Uhr | dpa

Eine junge Frau ist in Hamburg-Hamm getötet worden. Offenbar habe der Vater seine Tochter (Jahrgang 1993) umgebracht, teilte ein Polizei-Sprecher mit. Details zum Tathergang und zum Motiv konnte er noch nicht nennen. Die Mordkommission ermittele. Nach Medienberichten wurde die Tote in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Hamm entdeckt. Der Vater soll flüchtig sein.