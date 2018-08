Darmstadt

Darmstadt 98 vor Gastspiel bei St. Pauli

08.08.2018, 15:43 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 und Trainer Dirk Schuster fiebern dem Gastspiel beim FC St. Pauli mit besonderer Spannung entgegen. "Es ist ein Erlebnis, dort zu spielen und auch als Trainer dort an der Seitenlinie zu stehen", sagte Coach Schuster am Mittwoch. Bei der Partie am Freitag (20.30 Uhr) wollen die Hessen nicht nur ihren zweiten Saisonsieg holen, sondern auch die positive Serie bei Gastspielen in Hamburg fortsetzen.

"Wir wollen natürlich an die Leistungen, und speziell an die Ergebnisse, der beiden vergangenen Auswärtsspiele auf St. Pauli anknüpfen", sagte Schuster. Zuletzt gab es zwei 1:0-Siege für die Lilien, die auch zum Saisonauftakt mit 1:0 gegen Paderborn gewannen. Zwischen den beiden Spielen am Sonntag und am Freitag legten die Darmstädter den Fokus in dieser heißen Woche auf Regeneration. Am Donnerstag wird nach der Anreise noch mal in Hamburg trainiert.