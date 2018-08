Erfurt

Norddeutscher Uniformstil für Thüringens Polizei

08.08.2018, 15:48 Uhr | dpa

Tausende Thüringer Polizisten sollen in den nächsten Jahre neu eingekleidet werden. Das Innenministerium prüfe derzeit, den norddeutschen Uniformstil zu übernehmen, sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch in Erfurt auf Anfrage. Eine Entscheidung könnte im November fallen. Hosen, Hemden und Kopfbedeckungen könnten dann im Einkaufsverbund mit Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern beschafft werden. Zuvor hatte MDR Thüringen darüber berichtete.

Es bliebe bei dem vor zehn Jahren in Thüringen eingeführten Uniformblau, möglicherweise etwas dunkler. Uniformteile seien aber anders als bisher: Einsatzhemden wären schwarz statt blau, Hosendetails anders. Zur Form der Kopfbedeckungen - eckig oder rund - soll es möglicherweise eine Abstimmung der Thüringer Beamten geben.

Mit der Umstellung könnte 2020 begonnen werden, sagte der Ministeriumssprecher. Sie solle innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein. Dann gebe es noch eine Übergangszeit, in der die bisherige Dienstbekleidung getragen werden könne.

Laut Ministeriumssprecher solle der Uniformwechsel mittelfristig zu keinen Mehrkosten führen. Thüringen könnte sich beispielsweise eine Lagerhalle für die Uniformteile sparen, die derzeit etwa 2,5 Millionen Euro pro Jahr kosten. Die Uniformen würden dann über ein Logistikzentrum in Niedersachsen bezogen. In der Vergangenheit hatte es in Thüringen immer wieder Lieferengpässe bei einigen Uniformteilen wie Hosen gegeben.