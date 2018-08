Landau in der Pfalz

Fitness-Studio mit Softair-Pistole beschossen

08.08.2018, 17:04 Uhr | dpa

Verärgert über Musik in einem benachbarten Fitness-Studio hat ein Landauer mit einer Softair-Pistole Plastikkügelchen auf die geöffneten Dachluken des Gebäudes geschossen. So habe der 63-Jährige erreichen wollen, dass diese geschlossen werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er hatte sich über die Lautstärke der Musik und der Anweisungen der Übungsleiter geärgert. "Beide Streitparteien wurden zur Mäßigung und Beilegung des Konfliktes aufgefordert", teilte die Polizei zu ihrem Einsatz am Dienstag mit.