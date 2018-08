Vechelde

Flammen bedrohen Bahnlinie Hannover-Braunschweig

08.08.2018, 17:09 Uhr | dpa

Auffrischender Wind hat die Gefahr von Bränden auf den ausgetrockneten Feldern und Wiesen in Niedersachsen erhöht. Bei dem Ort Vechelde (Landkreis Peine) war die Feuerwehr am Mittwoch mehrere Stunden im Einsatz, um einen Brand auf einem etwa drei Hektar großen Feld einzudämmen. Ein Übergreifen der Flammen auf die Bahnverbindung Hannover-Braunschweig konnte nach Angaben der Einsatzleitung in letzter Minute verhindert werden. Die Einsatzkräfte waren mit mehreren Ortsfeuerwehren und diversen Einsatzwagen vor Ort.