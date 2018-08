Wiesbaden

Landtagswahl: Hessens Grüne wollen zwei Direktmandate holen

08.08.2018, 17:24 Uhr | dpa

Die hessischen Grünen wollen bei der Landtagswahl am 28. Oktober zwei Direktmandate holen. Bisher war ihnen noch keine Direktwahl gelungen, wie ein Sprecher mitteilte.

Die beiden Landesvorsitzenden Angela Dorn und Kai Klose sagten am Mittwoch in Wiesbaden, aktuelle Prognosen sähen die Grünen-Kandidaten in den Wahlkreisen 38 (Frankfurt V) und 49 (Darmstadt-Stadt I) bei den Erststimmen vorne. In Frankfurt tritt Marcus Bocklet an, in Darmstadt-Stadt Hildegard Förster-Heldmann.

"Immer mehr Menschen sehen unsere Politik mit Vernunft, Augenmaß und Leidenschaft als Alternative zu den aufgeheizten scheinpolitischen Diskussionen", begründeten Dorn und Klose die Prognoseergebnisse des Institutes "wahlkreisprognose.de". Demnach liegt Bocklet derzeit mit 28 Prozent der Erststimmen vorn, Förster-Heldmann kommt laut Prognose auf 25 Prozent.