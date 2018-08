Dorndorf

Kripo ermittelt zu Feuer in Recyclinghof

08.08.2018, 17:26 Uhr | dpa

Die Kriminalpolizei sucht weiter nach der Ursache des Feuers in einem Recyclinghof in Dorndorf im Wartburgkreis. Untersucht werde, ob sich das Recyclingmaterial im Anlieferungsbereich bei der großen Hitze selbst entzündet habe oder Brandstiftung infrage komme, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der Geschäftsführer des Recyclinghofs habe den entstandenen Sachschaden mit etwa einer halben Million Euro angegeben. Der Brand war am Dienstagabend ausgebrochen und in der Nacht zum Mittwoch gelöscht worden.

Nach Polizeiangaben hatte sich das Feuer auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmeter ausgebreitet, auf der Abfall lag. Starker Rauch war aufgestiegen, der vor allem zu Beeinträchtigungen in Kieselbach geführt hatte. Die Feuerwehr habe jedoch keine gefährlichen oder giftigen Belastungen festgestellt, so die Polizei.

Im Eichsfeldkreis in Beuren sorgte zudem ein heißer Autounterboden für einen Feldbrand auf etwa 15 Hektar. Ein 39 Jahre alter Mann hatte laut Polizei sein Auto am Feldrand abgestellt, um auf dem Feld zu arbeiten. Sein Auto sei in Flammen aufgegangen.