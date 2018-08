Sandhausen

Sandhausen ohne Guédé und Daghfous gegen den HSV

08.08.2018, 17:34 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen muss für längere Zeit auf Karim Guédé und Nejmeddin Daghfous verzichten. Mittelfeldspieler Daghfous zog sich im Training am Dienstag einen Kreuzbandriss zu und wird rund sechs Monate fehlen, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Stürmer Guédé, Neuzugang vom SC Freiburg, muss mit einem Innenbandanriss im linken Knie mehrere Wochen pausieren. Nach einem 1:3 bei der SpVgg Greuther Fürth empfängt Sandhausen am Sonntag Bundesliga-Absteiger Hamburger SV, der mit einem 0:3 gegen Holstein Kiel in seine erste Zweitliga-Saison gestartet war.