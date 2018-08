Berlin

Müller: Weitere Gespräche mit Siemens zu Innovations-Campus

08.08.2018, 18:25 Uhr | dpa

Der Industriekonzern Siemens und der Berliner Senat wollen ihre Gespräche über eine Ansiedlung eines Innovations-Campus in der Hauptstadt fortsetzen. Das teilte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) nach einem Treffen mit Siemens-Vorstandsmitglied Cedrik Neike am Mittwoch mit. "Mir ist dieses Projekt persönlich sehr wichtig und es ist für die Weiterentwicklung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Berlin von großer Bedeutung", hob Müller hervor. "Daher wird der Senat in den vereinbarten weiteren Gesprächen mit Siemens erörtern, welche Voraussetzungen nötig sind, um das Projekt nach Berlin zu holen."