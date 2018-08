Mühlhausen/Thüringen

Prozess geplatzt: Steuerbetrug gegen Geschäftsmann

08.08.2018, 18:35 Uhr | dpa

Nach fast einem Jahr Verhandlungsdauer ist am Landgericht Mühlhausen der Prozess gegen einen Geschäftsmann aus Eisenach vorerst geplatzt. "Die Verhandlung wird so lange ausgesetzt, bis der 53-Jährige wieder verhandlungsfähig ist", sagte Gerichtssprecherin Gitta-Fehr-Albrado am Mittwoch auf Anfrage. Schon zuvor war wegen der aus gesundheitlichen Gründen nur eingeschränkten Verhandlungsfähigkeit des Mannes maximal vier Stunden pro Prozesstag verhandelt worden.

Der Geschäftsmann soll vor zehn Jahren über längere Zeit das Finanzamt belogen und ihm insgesamt mehr als zwei Millionen Euro Steuern vorenthalten haben. Ihm wird Steuerhinterziehung in neun Fällen zur Last gelegt. Der Fleischproduzent soll für die Jahre 2005 bis 2007 zu wenig Gewerbe-, Umsatz- und Einkommenssteuern entrichtet zu haben. Laut Anklage der Mühlhäuser Staatsanwaltschaft fehlten Fleischverkäufe in der Buchhaltung und Fleischlieferungen wurden an den Büchern vorbei verarbeitet.

Nach Gerichtsangaben ist der Angeklagte wegen vergleichbarer Vorwürfe vorbestraft. Das Landgericht Fulda hatte ihn im Jahre 2009 zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt und festgestellt, dass er zwischen 2001 und 2005 fast eine Million Euro Steuern hinterzogen hat. Diese Strafe sei 2014 erlassen worden und kann nicht in das zu erwartende neue Urteil einbezogen werden. Der Angeklagte hat bisher zu den Vorwürfen geschwiegen. In der nunmehr ungültigen Beweisaufnahme waren zehn Zeugen gehört worden.